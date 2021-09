Maailmakoristuspäevale on Eestis registreerunud üle 25 000 inimese

Tublidele koolinoortele on auhinnaks Trad.Attacki!, NOËPi ja WATEVA ühiskontsert. Loosiõnnega naeratanud lasteaiale sõidab külla Piip ja Tuut teater. Õpilased-õpetajad on kutsutud koristusest osa võtma vahemikus 13.-24. september. Osalejatelt oodatakse ettevõtmise jäädvustamist nii pildis kui kirjas. Loosi kantakse koolid-lasteaiad, mis on täitnud kõik tingimused, sealhulgas tagasisideankeedi.

Kuigi mõnes riigis on Covid-19 teinud koristusplaanidesse viimase minuti korrektuure, on teada, et osa võtab üle 150 riigi. Viiruse edasise leviku vältimiseks on iga riigi vabatahtlikud oodatud koristama väikestes gruppides või individuaalselt, nii ajaliselt kui geograafiliselt hajutatult ja järgides kehtestatud piiranguid.

«Maailma prügiprobleemid pole aastaga sugugi paranenud, küll aga näeme aina enam, et inimestes on sügav soov ja tugev tahe asju muuta - me usume, et aeg on küps tõeliseks ja sügavaks koostööks. Maailmakoristuspäev on selle koostöö üheks esimeseks sammuks,» leiab Maailmakoristuspäeva vedava võrgustiku Let’s Do It World juht Heidi Solba, kutsudes kõiki ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid 18. septembri aktsioonidest osa võtma.