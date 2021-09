Pangatöötajana esinenud kelm pettis mehelt välja ligi 15 000 eurot

55-aastane mees teatas politseile, et 3. septembril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati ennast SEB töötajana ning teatati, et tema kontol on toimunud kahtlased tehingud. Helistaja juhendamisel paigaldas mees enda arvutisse tarkvara Anydesk ning Smart-ID tarkvara.

Tarkvara paigaldamise ajal sisestas ta kaardilugejasse ID-kaardi ning arvuti ekraanil ilmunud aknasse sisestas PIN-2. Pärast seda teatas helistaja, et pangakonto on kontorollitud, kuid kahtlaseid tehingud ei tuvastatud. Hiljem avastas mees, et tema pangakontolt on teostatud ülekanded summas 14 838 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kelmuse ohvriks on lähiajal langenud ka teisigi Ida-Virumaa elanikke. Politseile teatas 62-aastane naine, et 8. septembril helistasid talle kaks vene keelt kõnelevat isikut, kes esitlesid ennast Swedbanki töötajatena ja teatasid, et tema kontolt olevat toimunud kahtlased tehingud. Isikud väitsid, et raha säilitamiseks tuleb see üle kanda ohutule kontole. Petturi juhendite järgi sisestas naine Smart ID paroolid ja kandis raha võõra isiku arvele. Kahju on kokku 4000 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.