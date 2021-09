Pooleteise kuuga on politsei abi vajanud 80 metsa eksinud seenelist

Reede õhtul kella 19 paiku sai häirekeskus teate, et Tartumaal on metsa eksinud kaks seenelist. Nad olid mõnda aega püüdnud metsast ise teed välja leida, kuid ajaks, mil väljas läks juba pimedaks, tekkis paanika ja paluti abi.

PPA politseimajor Ottomar Virk tõi positiivse poole pealt välja, et kõigil abivajajatel olid mobiiltelefonid kaasas, kutsusid ise endale aegkriitilisel hetkel abi ning nii ei tekkinud olukorda, kus vastu ööd või lausa järgmisel päeval mõnes Eesti nurgas avastataks, et telefonita metsa seenele läinud inimest ei olegi seniajani koju tagasi tulnud. «Keskmiselt püüavad metsa eksinud paari-kolme tunni vältel ise koduteed leida, kuid kui tulemust pole, helistatakse julgelt hädaabinumbril,» märkis politseinik.

Positiivne on politsei sõnul seegi, et aina enam seenelisi mõtleb metsamineku eel sellele, mis ta kaasa võtab ja mis ta selga paneb. «Nädalavahetuse otsinguoperatsioonid üllatasid heas mõttes sellega, et suur osa otsitavaid seenelisi olid end sättinud punasesse, oranži või teise erksavärvilisse riietusse nagu oleme soovitanud. Raskel võsasel maastikul hõlbustab see oluliselt abivajajate leidmist,» kiitis politseinik.