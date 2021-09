Mikuláš Dzurinda: mulle meeldivad liberalism ja progress, kuid traditsioone tuleb ka kaitsta

Mikuláš Dzurinda on rahvusvaheliselt tuntud Slovakkia poliitik ja üleeuroopalise mõttekoja juht. Ta oli Slovakkia peaminister aastatel 1998–2006 ning on olnud ka transpordiminister, välisminister ja parlamendiliige.

Dzurinda on Slovakkia Demokraatliku Liidu ning Demokraatliku ja Kristliku Liidu asutaja ja juht, rahvusvaheliselt tuntud reformimeelne poliitik, kelle valitsuse ajal riik astus Euroopa Liitu ja NATOsse. Ta on Euroopa ja Ameerika ülikoolides populaarne lektor, kelle transatlantilist koostööd selgitavad loengud on väga oodatud.

2007. aastal sai ta reformide läbiviimise ja bürokraatiavastase võitluse eest F.A.Hayeki rahvusvahelise auhinna. 2013. aastal valiti Martnesi Keskuse (Euroopa Rahvapartei mõttekoda) presidendiks.