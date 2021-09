«Telefon on punane, kõik küsivad, et kas meil on nüüd jälle kruusatee,» ütles Kooraste külavanem Urmas Kivirand, kes andis 16. juuli Postimehele intervjuu seoses sellega, et Rally Estonial sõidetud Otepää katse lõppes peaaegu tema koduväravas, värskelt valmis saanud asfalttee ristumiskohas.