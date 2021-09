Omavalitsused saavad suurema õiguse väikekoolide sulgemiseks

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkut tõi eile riigikogus välja, et teda üllatas ministeeriumi plaan sulgeda põhikooli astmed, kus on alla 30 õpilase. «Neid koole on väga palju, neid on üle 100. See, et täiskohaga õpetajat teatud ainetele on keeruline leida, on muidugi mõistetav, aga see ei saa ju olla kriteerium sulgemisotsuse tegemiseks,» möönis Sikkut. Seda eriti olukorras, kus väikekoolid on paremini distantsõppega toime tulnud.