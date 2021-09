Maskita inimesi on tuvastatud ohtralt, kuid ükski trahvi pole veel saanud

«Senised kontrollid on näidanud, et enamik inimesi hoolivad endast ja teistest ning kannavad maski,» kirjeldas PPA kriisistaabi juhi abi Tago Trei. Kui märgatakse, et inimesel maski pole, siis vajadusel vesteldakse temaga. Enamasti leiab Trei sõnul inimene võimaluse ise - katab nina ja suu näiteks salliga või ostab maski. Vajadusel annavad maski järelevalvet tegevad ametnikud.