Oleg Gross lausus, et kuigi seik OG Elektra ASile kuuluva ja ettevõtet teeniva seitsmekohalise Eurocopter EC 130ga pälvis tähelepanu, polnud tegu pelgalt lõbu- vaid tööreisiga. «Inimene tahab ikka süüa, see polnud lihtsalt ekstra sööma minek,» lausus ta.

Virumaa ärimees tähendas, et tema jaoks ei oma suurt tähtsust, mis nädalapäevaga on tegu. «Minu jaoks on kõik päevad tööpäevad. Olgu selleks laupäev, pühapäev või esmaspäev, vahet pole,» lisas Gross.