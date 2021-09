Kohus hakkab SAPTK-i kaebuse alusel arutama koroonapiiranguid

Vaidluse all on küsimused, kas piirangute kehtestamine korralduse ehk haldusaktiga oli õiguspärane ja kas kevadel avalike koosolekute pidamisele kehtestatud piirangud olid põhiseaduspärased.

SAPTK-i juhataja Varro Vooglaid on öelnud, et esitas kohtule tuvastamiskaebuse selle kohta, kas üldkorralduse vormiga piirangute kehtestamine on korrektne juriidiline vorm või mitte. Vooglaiu sõnul takistab üksikaktiga piirangute kehtestamine õiguskantslerit viimast läbi põhiseaduslikkuse järelevalvet.