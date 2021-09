Kolmikuid sünnib Eestis tavaliselt kuni kolm korda aastas. Kolmikute ema Liina sõnul tuli uudis kolmikute perre lisandumisest ootamatult, kuigi lapsesaamine oli pikalt planeeritud. «Natuke ikka lootsime, et vähemalt üks oleks poiss! Umbes 10. rasedusnädalal kinnitas arst, et oodata on ikkagi kolme pisikest printsessi,» rääkisid vanemad lapseootusest.