Justiitsministeeriumis töötatakse välja seaduseelnõu, mille üks osa sätestab tsiviil- ja haldusasjade puhul inimeste nimede kinnikatmise. Reaalsus on aga see, et seadus jookseb päriselule järele, kuna kohtud talitavad nii juba pikemat aega.