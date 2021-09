Iga päevaga tuleb aina rohkem koole juurde, kes saadavad terve koolipere distantsõppele, kuna koroonaviirusega nakatunuid ja lähikontaktseid on palju. Haridus- ja teadusministeerium on kursis iga juhtumiga ning leiab, et üks võtmetest võib olla see, et reeglid on alles liiga värsked.