Artemi Troitski: tänane maailm ei luba loota meie lastele paremat elu

Mida Mihhail Gorbatšov tegelikult tahtis 1980ndatel Nõukogude Liidus ära teha? Mis on toimunud Venemaal viimase 30 aasta jooksul? Kellele on kasulik Venemaa kaugenemine läänest? Kuhu liigub tänapäeva maailm? Sergei Metlev intervjueerib Artemi Troitskit, kes on maailma asju arutanud nii Gorbatšovi kui ka paljude teiste ühiskonnategelaste ja eesti muusikutega.