Linnavalitsus ei luba Merivälja muuli juurde jahisadamat rajada

Pirita linnaosavanema Tõnis Liinati sõnul on Merivälja muuli kinnistu detailplaneeringu menetlus kestnud aastaid, kuid kõiki pooli rahuldava kokkuleppeni pole jõutud. «Juba möödunud aasta aprillis tegi Pirita linnaosa valitsus linnaplaneerimise ametile ettepaneku lõpetada Merivälja muuli kinnistu ja detailplaneeringu koostamine selle venimise tõttu. Nüüd linn selle otsuse tegi ja see on mõistlik. Detailplaneeringu koostamine algatati üle kuue aasta tagasi. Selle aja jooksul on ilmnenud palju uusi asjaolusid ning seetõttu oli otstarbekas senine menetlus lõpetada,» ütles Liinat.