Tähtajaks jättis vaktsineerimistõendi esitamata sadakond kaitseväe teenistujat

Kolmapäevase seisuga on kaitseväe rohkem kui 4000 teenistujast üle 98 protsendi esitanud nakkusohutuse tõendamiseks immuniseerimistõendi, immuniseerimisega alustamise tõendi või läbipõdemise tõendi või on neil mõjuv põhjust tõendit ajutiselt mitte esitada, ütles BNS-ile kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem kapten Taavi Karotamm. Ta täpsustas, et mõjuvateks põhjusteks on puhkus, lapsehoolduspuhkus, haigusleht või mõni muu põhjus.

«Inimesi, kes on praegu teenistuses ja kel ei ole mõjuvat põhjust tõendi mitte esitamiseks on praegustel andmetel alla saja,» sõnas kapten Karotamm, lisades, et andmed täpsustuvad pidevalt jätkuva vaktsineerimise ja näiteks kasvõi puhkustelt naasmiste tõttu. Mõjuva põhjuseta tõendit mitteesitanute seas on tegevväelaste ja tsiviilteenistujate osakaal on enam-vähem võrdne, lisas ta.

Neid, kel on mõjuv põhjus nõutud tõendi hetkel mitte esitamiseks, on kapten Karotamme sõnul pisut üle saja, levinumad põhjused on lapsehoolduspuhkusel või tavapuhkusel viibimine.

«Vaktsineerimistõendi esitamisest keeldujate lõplik hulk selgub järgnevatel nädalatel, kuna siiani lisandub teenistujaid, kes end COVID-19 vastu vaktsineerivad,» ütles kapten Karotamm. Ta täpsustas, et need numbrid puudutavad tegevväelaseid ja ametnikke, ajateenijatele on vaktsineerimine vabatahtlik. Jaanuaris teenistus alustanud ajateenijatest on vaktsineeritud üle 85 ning juulis teenistust alustanud ajateenijates ligi 96 protsenti.