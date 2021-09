Kiik: vaktsiinivastastele isoleerimise eest maksmisest tuleks loobuda

Koroonahaige lähikontaktsetest peavad praegu jääma kümneks päevaks eneseisolatsiooni vaid mittevaktsineeritud, kellele seni on kodus olemise ajaks väljastatud karantiinileht.

Karantiinilehele kehtivad samad tingimused nagu haiguslehele ehk esimesed kolm päeva on inimese omavastutus, mil eneseisolatsioonis püsimist ei hüvitata. Alates neljandast päevast makstakse inimesele hüvitist 70 protsendi ulatuses töötasust.

«Praegu mingeid täiendavaid meetmeid otseselt laual ei ole, küll aga julgen öelda, et sellisel kujul näiteks erinevate karantiinilehtede hüvitamine, näiteks Covid-19 haigega kokkupuutunu saab riigi kulul hüvitist olukorras, kus ta teadlikult on otsustanud ennast mitte vaktsineerida, see kord tulevikus muutub,» rääkis minister.