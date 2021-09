Tanel Kiik: Eestis on juba kolmandaid doose süstitud

Praegu on Euroopa ravimiametis (EMA) hindamisel Pfizeri koroona­vaktsiini kolmanda doosi müügiloa taotlus. Ministri sõnul on kavas nende seisukoht ära oodata ja korraldada siis tööd sellest lähtuvalt.

Neil, kes said esimese süsti esimeste seas, täitub sellest eeloleval talvel aasta. Küsimusele, kas Eestil on kolmandaks, tõhustusdoosiks vaktsiin olemas, vastas Kiik jaatavalt. Lisades, et siiski oodatakse EMA-lt müügiloa heakskiitu. «Seda on oodata septembri jooksul, andes meile võimaluse alustada tõhustusdoosidega juba oktoobris,» selgitas ta.