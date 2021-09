Eesti lühiuudised

Sadakond teenistujat jättis vaktsineerimistõendi esitamata

Tõendit vaktsineerimise või koroonaviiruse läbipõdemise kohta pole esitanud alla saja kaitseväe teenistuja, neist pooled on tegevväelased ja pooled tsiviilteenistujad. Eilse seisuga on kaitseväe rohkem kui 4000 teenistujast üle 98 protsendi esitanud nakkusohutuse tõendamiseks immuniseerimistõendi, immuniseerimisega alustamise tõendi või läbipõdemise tõendi või on neil mõjuv põhjus tõendit ajutiselt mitte esitada, ütles kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem kapten Taavi Karotamm. Mõjuvad põhjused on näiteks puhkus, lapsehoolduspuhkus või haigusleht. Ta täpsustas, et need arvud puudutavad tegevväelaseid ja ametnikke, ajateenijatele on vaktsineerimine vabatahtlik. Jaanuaris teenistust alustanud ajateenijatest on vaktsineeritud üle 85 ning juulis teenistust alustanud ajateenijatest ligi 96 protsenti. «Iga inimese puhul viiakse käsu täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamiseks läbi menetlus, mille tulemuste pealt otsustatakse edasised tegevused,» ütles kapten Karotamm vastuseks küsimusele, kui paljud tõendi mõjuva põhjuseta esitamata jätnud kaitseväe teenistujad on kavas ametist vabastada. Vaktsineerimistõendi esitamisest keeldujate lõplik hulk selgub järgnevatel nädalatel. BNS