Postmark tähistab 125 aasta möödumist Eesti esimesest filminäitamisest

Postmargil «Esimene filminäitamine 125» on kujutatud Suurgildi hoonet ning kaadrit 2022. aasta veebruaris ilmuvast Eesti mahukaimast filmiprojektist «Apteeker Melchior».

Postmargi on kujundanud kunstnik Indrek Ilves, selle trükiarv on 20 000 ning nominaal on 90 senti ehk siseriikliku lihtkirja tariif.