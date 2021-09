Vastses rohepealinnas nõuavad endale eluõigust läbi asfaldi tungivad seened

Ilmatark Jüri Kamenik avastas paari päeva eest, et Pärnu maantee ja Tammsaare tee ristmiku lähedal on valged seened jõuliselt läbi asfaldi tunginud. Kamenik jagas oma leidu sotsiaalmeedias ning asfalti ründavate seente kohta tuli teateid mujaltki.

Kesklinnas Tatari tänaval olid samasugused seened muidu täiesti siledasse ja korralikku asfaltkattesse samuti augu pressinud. Tõsi küll, seal olid kellegi töökad käed jõudnud tärkava looduse juba maasse tagasi tampida ja killustiku ning asfalditükkidega katta. Samuti märgati samasugust ilmingut Tööstuse tänaval Kalamaja kalmistupargi kõrval. Tallinna kommunaalameti asejuhataja Tarmo Sulg on asfalti lõhkuvate seente pilte näinud. Varasemast meenus talle siiski vaid üks paari aasta eest Tedre tänavale tekkinud asfaldiauk, mille seest vaatasid samuti seened välja.

Eesti Loodusmuuseumi vanemkuraator Loore Ehrlich ütles, et tegu on ilmselt linnašampinjonidega. «Kui nad on valged ja näevad šampinjoni moodi välja, siis ilmselt ongi linnašampinjonid,» arvas ta.