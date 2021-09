Vaktsiinid ei suutnud ära hoida koroonaplahvatust hooldekodudes

«Iga nädalaga on meil hooldekodude nakatumine oluliselt kasvanud,» lausus Härma ja lisas, et Lõuna-Eestis on jätkuvalt epideemiline koroonaviiruse levik.

Üle Eesti on hooldekodudes koroonaviirusega nakatunud 432 inimest, neist viimase kümne päevaga 104. Haigekassa andmetel on üldhooldekodude klientidest vaktsineeritud 87 protsenti ja töötajatest 81,2 protsenti.

Terviseameti andmetel on hakanud juurde tulema hoolekande- ja lasteasutuste koldeid, samuti töökohakoldeid. Vähenema on hakanud mitmesuguste ürituste (festivalid, meelelahutus, sünnipäevad, laagrid jm) ja ühistegevustega seotud kollete osakaal.

Abimeetmed on vajalikud

Kõiki tegureid arvesse võttes ennustatakse, et septembri lõpuks on meil Covid-19 tõttu haiglaravil 200 inimest, oktoobri lõpuks 300 inimest. «Mida vanemaks inimene saab, seda suurem risk on tal haiglasse sattuda, kui ta on vaktsineerimata,» rõhutas Härma.