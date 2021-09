«Reisimine on üldiselt ümberistumistega, otselende on näpuotsaga, niipalju kui AirBaltic neid pakub Brüsseli ja Eesti vahet. Stras­bourgi minek on terve päeva ettevõtmine, mitme lennuga Frankfurti ja sealt kahe rongiga Strasbourgi. See ei ole niisama lihtne, nagu ta enne koroonapandeemiat oli,» rääkis Ansip.