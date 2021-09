«Nõustusime kevadel osalema kaitseväe orkestri probleemistikuga tegelevas komisjonis, lootes siiralt kaasa aidata orkestriga seonduvate probleemide lahendamisele. Kuna nüüdseks on selgunud, et komisjon moodustati vaid vormiliselt ning kõiki komisjoni liikmeid, sh meid, sisulisse töösse ei kaasatud, ei saa ega soovi me kanda vastutust selle komisjoni otsuste eest ning soovime, et meid sellest komisjonist välja arvataks,» kirjutasid Orro ja Vavilov.