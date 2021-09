Salapärased paugud heidutasid Kagu-Eestis inimesi ja loomi

«Mis paugud need on, meil maja seinad värisevad,» küsisid eile hilisõhtul inimesed Kagu-Eesti sotsiaalmeediagruppides. «Paugud on nii tugevad, kõhe on,» kirjeldas tekkinud hirmu üks Setomaa elanik. «Selline tunne nagu terve maa oleks värisenud. Maja seinad kõik värisesid, laps nuttis ja kartis täiega,» seisis ühe Varstu kandis elava ema postituses.