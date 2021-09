Uno Loop saadeti Keila kirikust viimsele teekonnale

Tema loominguline tegevus algas 1950. aastal ning isegi pärast 80. sünnipäeva tegeles ta muusikaga aktiivselt edasi. Loop on koos esinenud ja esitusi salvestanud paljude tuntud lauljatega, nagu Georg Ots, Els Himma, Heidy Tamme, Heli Saul-Lääts, Kalmer Tennosaar, Marju Kuut, Tarmo Pihlap, Ivo Linna, Jaak Joala. Aastakümneid tutvustas Loop Eesti laululoomingut kõikjal maailmas. Ta salvestas üle 250 unustamatu laulu, mitmed neist tema enda kirjutatud. «Clementine», «Isad ja pojad», «Juanita banana», «Lõke preerias», «Me pole enam väikesed», «Mis värvi on armastus», «Märtsis algas mai», «Puuriida laul», «Sinilind», «Su aknast näen», «Väike neiu», «Ära koo mu käpikuisse päikest» on vaid väike loetelu Uno Loobi meeldejäävast repertuaarist, mis jääb publiku südamesse. Tema loominguga on ilmunud arvukalt heliplaate, Eesti Televisioonis on salvestatud tema tegevusest mitu kontserdifilmi. Ühtlasi on Loop tegelenud võistlusspordiga, tema nimel on Eesti meistri tiitel poksis, ta harrastas triatloni ning oli triatloniklubi 21.CC asutaja. Loop oli Eesti Esitajate Liidu üks asutajatest ja oli ligi 20 aastat ka liidu juhatuse liige. President andis Uno Loobile 2001. aastal Valgetähe teenetemärgi.