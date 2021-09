FOTOD JA VIDEO ⟩ Raku järve ümbrus on mattunud prügisse: «See on mahavaikitud probleem, mille me korjasime üles»

Meeskonnal ei olnud päris ajalimiiti, ent Ausi sõnul on inimvõime piir selliseks raskeks koristuseks neli tundi.

Kas inimesed toovadki niimoodi sinna kogu oma kola? «Tegelikult inimesed ei too kuhugi, kus pole midagi juba ette toodud,» vastas Aus. Ta selgitas, et Raku järve piirkonna prügi on pärit ühest prügimäest. «Seal lähedal oli aastaid tagasi renditud territooriumil ühe prügikäitleja tegevus ja ta lihtsalt vedas prügi kokku sinna, ta ei käidelnud seda, vaid lihtsalt viskas sinna,» kirjeldas ta. Kui ühel ajal sai renditud territoorium prügist ülekurnatud, siis vedas ta prügi metsa alla.

Raku järve koristus. FOTO: Remo Tõnismäe

«Sellest oli toona teadlik ka näiteks Nõmme linnaosavalitsus, meedia tegi tookord palju lugusid sellest,» meenutas Aus. «Kõik kehitasid õlgu ja ütlesid, et küll kõik saab korda... Aga tegelikult ei ole seal viie aastaga midagi ära tehtud,» nentis ta. Prügikäitlemisettevõttele ei saa aga midagi teha, kuna ta lasi ennast pankrotti ning nüüd seda ettevõtet seaduse silmis ei eksisteeri.

«See on mahavaikitud asi, mille me korjasime üles, kuna matkame seal kandis väga palju. Vaatepilt on kurb ja üldse uskumatu, et selline asi on olemas,» ütles Aus. Eile korjas 30 inimest käsitsi Raku järve piirkonnas prügi kokku.

Raku järve koristus. FOTO: Remo Tõnismäe

«Oli kohti, kus ma panin käe ette, et siit me edasi ei tee,» meenutas Aus. Seda seetõttu, et ees olid klaasikillu hunnikud.

Raku järve maailmakoristajad korjasid eile kokku 60 kuupmeetrit prügi. «Ja see jäi pooleli, sest seal on veel väga-väga palju teha,» lisas Aus.

Raku järve koristus. FOTO: Remo Tõnismäe

Eriti robustseks teeb olukorra see, et Raku järv on Ülemiste järve reservjärv. «Kujutage ette, kui nüüd Ülemiste järvega midagi juhtub ja Tallinn jääb ilma veeta. Järgmine vesi võetakse siis Raku järvest ning selle äär on täis prügi, mida mitte keegi niisama ette ei suuda kujutada,» tõdes eestvedaja.

Raku järve koristus. FOTO: Remo Tõnismäe

Kuna prügi oli palju, jäi kõigil osalistel süda valutama. Lepiti kokku, et järgmisel kevadel «Teeme ära» talgutel tullakse uuesti koristama. «Me ei saa seda kindlasti teha toore jõuga. Eile tegime toore jõuga ehk inimjõuga, kuid osalised mõistsid, et seal on vaja mitte ainult rasketehnikat vaid ka kergemat,» selgitas ta.