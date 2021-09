Maailmakoristuspäeval on Eestist osalemas ligi 40 000 inimest

«Maailma prügiprobleemid pole aastaga sugugi paranenud, küll aga näeme aina enam, et inimestes on sügav soov ja tugev tahe asju muuta – me usume, et aeg on küps tõeliseks ja sügavaks koostööks. Maailmakoristuspäev on selle koostöö üheks esimeseks sammuks,» ütles globaaltalguid vedava võrgustiku Let’s Do It Worldi juht Heidi Solba.