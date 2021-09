Maailmakoristuspäev püstitas Eestis tänavu rekordi

«Kindel on, et tänavu püstitame Eesti osalusega rekordi. Aktsiooni algul 2018. aastal kaasasime umbes 10 000 eestlast. Aasta hiljem juba 22 000. Mullu käärisid käised üles veidi enam kui 30 000 eestimaalast,» märkis Eesti maailmakoristuspäeva eestvedaja Elike Saviorg. «Hüpe on tingitud keskkonnateema päevakajalisusest ja koristuspäeva sõnumist. Eelkõige aga lasteaedade ja koolide suurenenud huvist: laste ja noorte motiveeritusest,» mõtiskles Saviorg.

Ettevõtmisega on kaasa tulnud üle 230 kooli ja 160 lasteaia. Üldhariduskoolide keskkonnakampaania juhi Kerli Lauri andmetel on lasteaedu tänavu registreerunud 80 rohkem kui mullu. “On näha, et koolid ja lasteaiad on eriti aktiivsed registreerujad. Nad ei lähe ainult koristama: paljud on pühendanud jäätmeprobleemidele terve päeva või lausa nädala. Tõeline keskkonnaharidusprojekt!” rõõmustab Laur. Esialgsetel andmetel on nimekirjas 35 600 (93% koguarvust) noort ja last.