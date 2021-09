Vene kodanikud valisid duumaliikmeid ka Eesti jaoskondades

Venemaa suursaadik Eestis Aleksander Petrov möönis, et siinsetel elanikel ei pruugi olla mingit sidet nende piirkondadega ja valimisseadust võiks muuta, et välismaal elavate Venemaa kodanike huvid oleks senisest paremini esindatud.

Suursaadik selgitas, et viirusega seotud piirangud võisid mõjutada osalust. Saatkonnas mõõdeti kõigi kehatemperatuuri ja järgiti ohutusnõudeid.

«Vestlustes meie kodanikega, kes Eestis elavad, on väljendatud mõtet, et lõppude-lõpuks, tulevikus ja mida varem, seda parem, oleks vene kodanikel, kes elavad välismaal oma nii-öelda välis-vene saadik riigiduumas. Seda küsimust arutatakse, ei hakka ette ruttama, aga on, mille üle mõelda,» rääkis Petrov.