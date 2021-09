INTERVJUU ⟩ Peaminister Kallas: suurte kriiside puhul peab juhtimine olema ministrikeskne

See hind juba langeb. Meil on börsihind ning enamiku aega oleme nautinud hinda, mida börs annab. See, et elektri hind on praegu kõrge, sõltub kolmest põhjusest. Esimene on, et CO 2 kvoot on väga kallis, tõusnud 30-lt 60 eurole, mis tähendab, et kõik süsinikurikkad energiaallikad on lihtsalt väga kallid. Paraku on aga nii, et taastuvenergiaallikad – päikese ja tuule energiamahud ning ka Norra hüdroelektrijaamad – on tootmist vähendanud, mistõttu hind kõigub. Inimesi, kellel on tõesti raske, saavad toetada kohalikud omavalitsused, aidata neil üle elada perioodi, kui elektri hind on kõrge. Seda meelt ma ei ole, et hinna reguleerimine oleks õige tee. Enamik sellest ajast, kui oleme elektribörsiga liitunud olnud, alates 2013. aastast, on toonud meile tegelikult odavama elektri.