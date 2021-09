Kreeka migrandilaagris puhkes põleng

Laagris elas veel vaid 300 inimest, kes ootasid esmaspäeval üleviimist uude niinimetatud kinnisesse laagrisse. Kreeka avas laupäeval esimese viiest kinnisest asüülitaotlejate laagrist. Laagrit ümbritseb okastraataed ning see on varustatud röntgenskannerite ja magnetustega. See mudel viiakse järk-järgult kõigile saartele ja ka Kreeka mandriossa.