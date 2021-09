Treufeldt plaanib nõunikutöö kõrvalt jätkata ka õppejõuna

Alates 2007. aastast Tallinna Ülikooli BFMis teleajakirjanduse õppejõuna töötav Treufeldt ütles, et läbirääkimised valitud presidendiga algasid paar nädalat tagasi, vahendas Tallinna Ülikool. «Alustasime juttu akadeemilisel pinnal, sest oleme mõlemad kõrgharidusega tihedalt seotud. Natuke pidasime nõu ning mõtlesime ja nii sellise otsuseni jõudsimegi,» ütles Treufeldt.

Treufeldt plaanib nõunikuameti kõrvalt jätkata ka õppejõuna. «See tuli meil Alar Karisega kohe jutuks, et kasvõi vähene koormus õppejõuna peaks jätkuma, sest see toetab ka tööd nõunikuna,» ütles Treufeldt ning lisas, et küllap tuleb tulevikus olla lihtsalt pisut paindlikum.