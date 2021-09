Puupüsti täis rong tegi reisijad ärevaks

«Ma loodan, et kõigil selles puupüsti täis rongis olnud inimestel olid maskid ees,» lausus ta. «Eks Elronist oleks muidugi väga kena, kui nad paneksid laupäevastel ja pühapäevastel tipptundidel käiku pikemad rongid, sest siis oleksid inimesed ka rohkem hajutatud, aga see sõltub nendest (Elronist – toim) ja nende võimalustest.»

Lutsar märkis, et praegu on suurem viirusepuhang valdavalt Lõuna-Eestis. «Sõltub, kui palju seda siis nüüd siit laiali kantakse. Tallinna ja Tartu vahel on üsna suur liiklus. Tartu linn ei ole küll kõige rohkem haaratud koht, vaid pigem on need Lõuna-Eesti maakonnad,» kõneles professor.