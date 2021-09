Kaja Kallas: Balti riikide peaministrid on idapiiri tõkete rajamist arutanud

Arupärijate sõnul näeb praegune kava ette Eesti piiriehituse lõpetamise aastaks 2026, ent kuivõrd olukord on muutunud, tuleks füüsiline tõke Euroopa Liidu välispiirile nende sõnul ehitada oluliselt kiiremini.

Riigikogu liikmed tundsid huvi, kas peaminister on arutanud koostööd idapiiri tõkete rajamisel teiste Balti riikide peaministritega ja mida on sel juhul Balti kolleegid arvanud. Samuti küsisid saadikud, kui palju läheks füüsilise tõkke kiirendatud korras idapiirile rajamine maksma ja kui palju kiiremini oleks see võimalik sinna rajada.

Peaminister Kaja Kallas ütles oma vastuses, et valitsus on arvestanud võimalusega, et Valgevene hübriidrünnaku valguses suureneb surve ka meie piirile. Ta kinnitas, et Balti riigid ja ka Poola teevad tihedat koostööd ning peaministrid on idapiiri tõkete rajamist arutanud.

Kallas märkis, et Eesti abistab Leedut sealse piiri kaitsmisel ekspertide ja tehnikaga, et migratsioonisurvet ära hoida. Samuti on tema sõnul illegaalse migratsiooni takistamiseks suurendatud politsei- ja piirivalveameti (PPA) kontrolli piiridel ja sadamates ning täpsustatud massilist sisserännet käsitleva hädaolukorra lahendamise plaani rakendusosa.

Idapiiri kiirendatud korras väljaehitamise võimalikkusest rääkides ütles Kallas, et PPA on saanud ülesande välja selgitada, millistel tingimustel saaks idapiiri kiiremini välja ehitada, ilma et kvaliteet kannataks, osutades, et PPA tegeleb nende võimaluste hindamisega ja ülevaade selle kohta tuleb valitsusele sel sügisel.

Kallase sõnul oli sel aastal piiriehituseks ette nähtud 10,5 miljonit ja järgmisel aastal on selleks 14,4 miljonit eurot.