President Karise sõnul on meeskonna kokku panemine seni kulgenud kergelt. «Nõunikega, kes on praegu meeskonnast puudu, käivad läbirääkimised. Homme kohtun ja vaatan, kas on võimalik saada õigusnõunik, kellelt ma pole lõplikku jah-sõna saanud, ning ilmselt on majanduse ja digi peale ka kedagi vaja,» rääkis Karis eile.