Haigekassa SMS-teavitused on seaduslikud

Inimesed on sel sügisel pöördunud andmekaitse inspektsiooni poole palvega kontrollida haigekassa õigust saata neile Covid-19 vastasele vaktsineerimisele kutsuvaid SMS-teavitusi. Haigekassa ja andmekaitse inspektsioon kinnitavad, et sellisel viisil elanike teavitamine on igati seadustega kooskõlas.