Lapsevanemad nõuavad Valga lasteaedadele korralikku toitlustamist

«Valga vallavalitsus ei ole suutnud viia õigeaegselt lõpule hanget, mille tulemusena peaks valitama Valga linna neljale lasteaiale uus toitlustaja. Ajutiselt osutab teenust kohalik ettevõte Gurmann OÜ, kes on ise ka üks hankes osalejaid. Selline olukord heidab aga varju kogu hankele,» seisab lapsevanemate pöördumises, mis osalusportaalis rahvaalgatus.ee on praeguseks kogunud üle 120 allkirja.

«Olukord polekski ehk nii tõsine, kui hetkel ajutise teenuseosutaja pakutav toit oleks kvaliteetne ja portsjoni suurused vastaksid nõuetele, kuid erinevate lasteaedade vanemate jutust on tekkinud pilt, mis kindlalt viitab sellele, et nii see kahjuks pole. Kuna ka hange on lõpule viimata, siis jääb tahes-tahtmata mulje, et Valga vallavalitsusel on meie lasteaia laste tervisest ükskõik,» leiavad lapsevanemad.