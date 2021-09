Kultuurilise mitmekesisuse asekantslerina jätkab Piret Hartman

«Töötan koos valdkonnaga selle nimel, et iga inimene, kes on end Eestiga sidunud, saab ennast siin riigis teostada olenemata emakeelest ning kultuurilisest taustast, ning tunneb ka ühtekuuluvust nii Eesti riigi, kultuuri kui ka selle elanikkonnaga,» ütles Piret Hartman.

«Paarikümne aastaga on toimunud lõimumise valdkonnas positiivne areng. Üha enam on neid, kes väärtustavad ning oskavad eesti keelt, kes usaldavad siinset meediaruumi, tunnevad sidet Eestiga. Paranenud on ka sotsiaalmajanduslikud näitajaid, kuigi lõhe eestlaste ning teisest rahvusest inimeste vahel on endiselt olemas,» tõdes Hartman.