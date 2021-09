Aas: Tallinnas võiks mõnes piirkonnas kaaluda 30 km/h piirangut

«Kahtlemata aitaks see parandada liiklusohtust. Juba praegu on meil Tallinnas piirkondasid, kus piirkiirus on 30 km/h. Varem või hiljem paratamatult jõuame sellesse olukorda, kus on vajalik kehtestada madalam piirkiirus,» kirjutas Aas sotsiaalmeedias.

«Eksperdid on öelnud, et liiklusohutusele on sellest kindlasti kasu. Ma usun, et teatud lõikudel on see ka Tallinnas igati mõistlik, näiteks kesklinnas. Kui kaugele seda viia ja kas kehtestada terve linna piires, see on juba kohalike inimeste otsustada,» ütles Hololei. «Tervikuna on see õige suund.»