Presidendi tulevane sisenõunik Sildam: ma ei ole seotud ühegi luurega

Viimased neli aastat Eesti Rahvusringhäälingus ajakirjanikuna töötanud 59-aastane Sildam tunnistas, et Alar Karise ettepanek asuda presidendi kantseleis tööle sisenõunikuna tuli talle ootamatult. «Ma arvan, et kõik inimesed on üllatunud, kui valitud president teeb neile ettepaneku, et tule tööle,» lausus Sildam.