Mailis Repsi kaitsjad soovivad prokuratuurilt toimikuga tutvumiseks lisaaega

«Kõnealuses kriminaalmenetluses on kaitsjad küsinud taotluste esitamiseks täiendavat aega. Prokuratuur lahendab kaitsjate taotluse seaduses ettenähtud tähtaja jooksul,» ütles täna riigiprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas.

9. septembril kirjutas Postimees, et Repsi kriminaalasjas sai tol nädalal kaitsjate aeg prokuratuurile taotlusi teha täis, näiteks veel kellegi ülekuulamiseks või muude tõendite toimikusse lisamiseks. Kuna toona Repsi kaitsjad avaldust ei esitanud, siis alustas prokuratuur kriminaalasja kohtusse viimisega.

Repsi paturegister

Mullu novembris kirjutas Õhtuleht, et haridusminister Mailis Reps väärkasutab ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil sõidutada oma lapsi kooli ja huviringidesse. Selgus ka, et Repsi eraasjadega tegeles kaks ministeeriumi nõunikku, kelle nimi ega töökoht ministeeriumi kodulehel ei kajastunud. Üks nõunikest on Repsi hõimlane ja sai 3500 eurot palka.

Möödunud aasta 24. novembril alustas politsei Repsi suhtes väärteomenetlust korruptsioonivastase seaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku vahendi korruptiivset kasutamist. Menetlust toimetas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo.

29. jaanuaril selgus, et Repsi suhtes algatatud väärteomenetlus muudeti kriminaalasjaks.

9. veebruaril valiti Reps riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimeheks ning ta kuulus ka Keskerakonna delegatsiooni praeguse valitsuse läbirääkimistel.

Hiljem sai avalikuks asjaolu, et Reps lasi ministeeriumil tasuda oma pere majutamise Rally Estonia ajal, samuti oli ta töölt koju viinud Jura kohvimasina.

Värskeimas juhtumis tuli välja, et Reps lasi oma 45. sünnipäeva tähistamise peo neljakohalise arve tipprestoranis tasuda ministeeriumil.

20. juulil taandas Reps ennast riigikogu Keskerakonna fraktsiooni juhi kohalt.