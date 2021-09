Kurm: kui homme Estonia hukupaika jõuame, võib Soome rannavalve meid juba ees oodata

«Minule tuli kiri Soome rannakaitselt ja selles tegelikult midagi väga üllatavat ei olnud. Nad küsisid, mis tööd meil plaanis on, mis tehnikat kavatseme kasutada, kas oleme teadlikud, et tegemist on Soome majandusvööndiga ja nii edasi,» rääkis uurimisretke eestvedaja Margus Kurm Kuku raadiole .

Kurmi sõnul andis ta soomlastele ausalt teada, mida missiooni käigus kavatsetakse teha. «Ka seda, et oleme teadlikud, et tegemist on Soome majandusvööndiga ja mingeid merepõhja uuringuid me nende loata teha ei tohiks. Ma ka selgitasin neile, et puurimisi ja muid merepõhja uuringuid meil kavas teha ei ole,» sõnas Kurm. Kas soomlasi tema vastused rahuldasid, pole veel teada.