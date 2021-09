See olevat tingitud asjaolust, et uppumispaigas on merepõhjas väga vähe hapnikku ja vesi on Läänemeres väga madala temperatuuriga. Kõik olevat samamoodi – ka hukkunute seisukord –, välja arvatud üks asi: «Suur liivakiht, mis asetses tüürpoordi piirkonnas 2000. ja 2001. aastal, oli ära uhtunud või kadunud. Ja see oli ka põhjus, miks avanes võimalus leida Estonia kõmu tekitanud vigastus.»