Tanel Kiik: 70 protsendi eesmärk täitub nädalaste hilinemisega

«Eesmärk oli tõesti jõuda 22. septembriks täiskasvanud elanikkonnast 70 protsendini vaktsineerituses,» lausus Kiik. Ta lisas, et praegu oleme 66–67 protsendi vahel. «Kuskil kolm-neli protsenti tuleb järgmiseks nädalaks juurde, et siis kahjuks hilinemisega saame eesmärgi täidetud,» rääkis Kiik.

Tema sõnul ollakse enam-vähem selles graafikus, mis oli ka kokku lepitud. Ta märkis, et tempot tõmbasid suuresti alla Jansseni koroonavaktsiini tarneraskused, kui vaktsiinitootja ei suutnud neid poolteist kuud Eestisse kohale tuua. «Digiregistratuuris on iga päev 10 000 vaba aega,» tõi Kiik samuti esile ja lisas, et väga raske on leida inimesi, kes vaktsineerima tuleksid. «Selgelt on vähenenud nende inimeste hulk, kes soovivad vaktsiini,» tõdes ta.