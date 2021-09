Vastus kaitsealuse metsa hävitamise kohta on saladus isegi riigikogu ees

22. septembriks pidi Eesti riik saatma Euroopa Komisjonile vastuse, kuidas on plaanis lõpetada eurodirektiivide rikkumine ja peatada rahvusvahelise kaitse all oleva metsa jätkuv hävitamine. Keskkonnaministeerium on andnud nii keskkonnakomisjonile, valitsusele kui ka avalikkusele selle koha hulga lubadusi, väites, et ei soovi Euroopa Komisjoniga kohut käima hakata ega ka trahvi saada.