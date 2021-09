Debatt: millist ööelu väärib Tallinn?

«Kui erinevate inimeste huvid põrkuvad, siis on tähtis asjad korraldada nii, et hundid söönud ja lambad terved. Tallinna ööeluga on samamoodi: kõik peavad söönuks saama ja terveks jääma,» kommenteeris erakonna Eesti 200 linnapeakandidaat Marek Reinaas.

Lisaks meelelahutusele ja kultuurile kätkeb ööelu korraldamine ka teisi valdkondi –turvalisus, heakord, teede- ja tänavate olukord ja palju muud. «Tallinna ööelu peaks olema terviklik ökosüsteem inimestest, nende turvalisusest, kultuurist ja majandusest. Aga see ei ole täna nii. Tallinna ööelu on kreenis. Teisalt jällegi tundub just praegusel kriisijärgsel ajal on võimalus seda ökosüsteemi uuesti sõnastada ning luua võimalused koos tegutsemiseks,» ütles reformierakondlane Heidy Purga.