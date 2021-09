«Oleme pettunud»: kui soovitud palgalisa ei tule, lubavad õpetajad streikima hakata

Juhul kui palgatõus jääb alla 7 protsendi, tuleb õpetajatel hakata streikima, nentis Voltri. «Paraku on kuidagi nii kujunenud, et õpetajad streikisid 2003. aastal, 2012. aastal ning nüüd on streik tõenäoline.»

Haridustöötajate liit on juba aastaid rõhutanud, et õpetaja töötasu peab algama Eesti keskmisest töötasust. Paraku sel aastal töötasu hoopis vähenes võrreldes Eesti keskmise palgaga. Järgmise aasta miinimum eesmärk EHLi jaoks on taastada õpetaja töötasu miinimum võrreldes keskmisega selliseks nagu see oli aastal 2020 ehk umbes 91 protsenti riigi keskmisest. «Õpetaja töötasu miinimum tuleb tõsta aastal 2022 vähemalt 1500 euroni,» rõhutab EHL.