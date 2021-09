Estonia päevik ⟩ Estonia uurimislaeva kohal tiirutas Soome piirivalve lennuk

Tegelikult alustati töödega juba varem, umbes kümme miili enne sihtkohta jõudmist. Nimelt võeti iga paari miili tagant veeproove ehk tehti veesamba profileerimist. Kaks miili enne kohalejõudmist näis, et hukupaigal polegi ühtegi Soome piirivalve esindajat. Lähemale jõudes ilmus kaptenisilla vaatevälja üks väiksemat sorti Soome piirivalve kaater. Uurimislaeva kapten Jarosław Jacek Sarolej püüdis ametivõimudega ühendust võtta, kuid tulutult. Seejärel kontakteerus uurimislaevaga Turu merepäästekeskus, kes uuris, kui suurt turvaala tööde tegemiseks tarvis läheb. Uurimisretke juhi Margus Kurmi sõnul vastati neile, et viissada meetrit. Lõpuks õnnestus uurimislaeva kaptenil siiski ühendust saada ka piirivalvekaatriga. Kurmi sõnul olid Soome võimud väga koostöövalmid.

Seejärel alustati esimese planeeritud tööga: käima pandi mitmikkiirsonar. See ei tähenda vee alla sukeldumist, vaid sonar asub laeva all. Plaan on kogu ala uurimislaevaga läbi kammida ning kaardistada vraki asukoht ja selle ümber asuvad objektid. See võimaldab kaardistada kõik kumerused merepõhjas ja leida sealt mitmesuguseid objekte.