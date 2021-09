Malis avaldasid tuhanded meelt sõjaväejuhtkonna toetuseks

Protesti korraldajate esindaja Siriki Kouyate ütles, et Prantsusmaa sõjaline sekkumine Malis ebaõnnestus ja nii see ei saa enam jätkuda.

Prantsuse kaitseminister Florence Parly kohtus esmaspäeval Bamakos oma Mali kolleegiga. Eelmisel nädalal hoiatas Pariis Malit lepingu sõlmimise eest Vene eraturvafirmaga Wagner. Prantsusmaal on Malis tuhandeid sõdureid.

Prantsusmaa ja Saksamaa on hoiatanud, et kui Mali valitsus Wagneriga tegemist teeb, võivad nad oma rahuvalvemissioonide osas riigis ümber mõelda.

Venemaa on eitanud läbirääkimiste pidamist palgasõdurite saatmiseks Malisse. Asjaga kursis allikas Prantsusmaalt ütles aga, et Bamakos võimul olev hunta uurib siiski võimalusi tuhande Wagneri palgasõduri värbamiseks, et õpetada välja riigi relvajõude ja turvata riigi juhte.