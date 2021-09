Laanet: kaitse-eelarve tõuseb rekordilise 103 miljoni euro võrra

«Mul on hea meel, et saame 103 miljoni-eurose eelarvekasvuga saata nii meie liitlastele, kui ka võimalikule agressorile kindla sõnumi, et Eesti võtab oma julgeolekut väga tõsiselt ja on valmis sellesse panustama,» ütles kaitseminister Laanet.